Польшу побил огромный град (ФОТО)

Ураганы с осадками прокатились по большинству регионов Польши в понедельник вечером. Не обошлось без жертв, сообщает Gazeta.ua. В городе Челяджь Силезского воеводства придорожное дерево упало на автомобиль. В нем находился 53-летний водитель. Мужчина погиб на месте. Известный туристический город Величка, вблизи Кракова, что в воеводстве Малопольском, также страдает от стихии. В соляных шахтах выбило ток. В результате аварии 900 туристов оказались под землей. Они должны были подниматься на поверхность по лестнице при зажженном аварийном освещении. Всех спасли. Дождь, сильные ветры и огромной величины град поразили местности близ Бельско-Бяло. Больших повреждений претерпело также Свентокшиское воеводство и, в частности, его центр - город Кельце. Там в результате грозы загорелся дом лесоразпилочного предприятия. Завод по изготовлению стекла залило водой. На территории всего воеводства подтоплено много частных домов. Ураган поломал деревья, повредил линии электропередач, а также вывел из строя телефонные линии и сети мобильной связи. В ночь с воскресенья на понедельник мощная буря с дождем пронеслась также над столицей Польши. В некоторых районах Варшавы затопило улицы, поломало деревья. Неделю назад наводнение разрушило город Богатыня на юге Польши.