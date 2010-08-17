На Львовщине заснувший водитель убил двух человек

Сегодня в 07.15 на автодороге Киев-Чоп в селе Орява Сколевского района произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 2 были госпитализированы. 48-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия», житель Закарпатской области, уснул за рулем. В результате этого иномарка выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонную опору. Как сообщает ZAXID.NET, в результате ДТП водитель автомобиля «Шкода-Октавия» и пассажир этого автомобиля, который сидел на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия. Кроме того, дети водителя и пассажира - 17-летний и 11-летний жители Закарпатской области - получили телесные повреждения и были госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится расследование.