В Азовском море луганчанин 18 часов дрейфовал на матрасе

Рыболовецкое судно «Ураган» спасло 25-летнего мужчину, который в течение 18 часов дрейфовал на надувном матрасе в Азовском море на расстоянии 21 км от берега возле Бердянска (райцентр Запорожской области). Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Центр пропаганды Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы в области. Потерпевший - житель Луганской области - 15 августа отдыхал с товарищем в районе Бердянского городского пляжа №3. Около 17:00 они пошли купаться и взяли матрас, на котором их ветром понесло в открытое море. На расстоянии около 300 м от берега мужчины начали звать на помощь, но их не заметили. Они пытались самостоятельно догрести до берега, но их продолжало относить в море. По словам спасенного, на расстоянии 500 м от берега его 24-летний товарищ упал в воду и, не сумев доплыть обратно до матраса, утонул. Второй мужчина продолжил дрейфовать и около 10:00 следующего дня его заметили моряки рыболовецкого судна и подняли на борт. Вечером 16 августа пострадавшего доставили на берег. Тело погибшего мужчины не обнаружено, ведется следствие.