Неизвестные уничтожили базу данных сертификации УкрСЕПРО

Электронная база данных сертификации УкрСЕПРО уничтожена. Об этом, как передает Корреспондент, сообщил первый заместитель генерального директора ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» Сергей Доротич. По словам начальника юридического отдела госпредприятия Богдана Лавренюка, в среду, 11 августа, комиссия, возглавляемая и.о. гендиректора УкрНИУЦ Владимиром Стулеем в присутствии главы Госпотребстандарта Олега Поволоцкого (уволенного постановлением правительства в тот же день. - Ред.) вскрыла серверную комнату, в которой находился главный сервер системы сертификации УкрСЕПРО, после чего с аппаратурой работали неизвестные люди. «Посторонние люди пришли в 11:00. В присутствии Поволоцкого заблокировали этаж, отстранили сотрудников. После этого неизвестные вскрыли дверь серверной с помощью болгарки, лома, провели какие-то операции с сервером, подключали к нему оборудование, отключали компоненты», - отметил начальник сектора обеспечения бланками строгой отчетности УкрСЕПРО, присутствовавший при событиях. К вечеру помещение было опечатано печатью №3. Всех сотрудников отправили домой. На утро то же помещение было опечатано печатью №4. «Что ночью делали с аппаратурой - неизвестно, но на следующий день сервер уже не функционировал», - добавил чиновник. При этом он подчеркнул, что и Стулей, возглавляющий комиссию, и заместитель гендиректора по правовым вопросам УкрСЕПРО Юрий Радченко, участвующий во вскрытии серверной, были назначены на свои должности руководством Госпотребстандарта накануне событий. «Нас не пускают в здание центра. Но вчера я разговаривал с сотрудником СБУ, который проводит расследование. Он сообщил мне, что база данных УкрСЕПРО физически уничтожена», - сказал Доротич. При этом он уточнил, что в базе хранилась информация о всех сертификатах качества, выданных на все виды продукции на протяжении прошлых лет. «Теперь невозможно проверить, на основании чего выдавался тот или иной сертификат, действителен ли он. Это уже не говоря о том, что информация представляла собой коммерческую тайну», - подчеркнул он. По словам Доротича, с 13 августа Госпотребстандарт ввел новый порядок выдачи сертификатов соответствия качества, при котором документы выдаются региональными отделениями без фиксации в электронной базе данных. Кабинет Министров 11 августа уволил с должности главы Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарта) Олега Поволоцкого.