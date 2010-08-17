В Минобразования планируют внедрять электронный студенческий билет

Министерство образования и науки Украины с сентября начнет внедрять электронный студенческий билет, который поможет контролировать количество поездок студентов и размер льгот, которые предоставляются им. Об этом говорится в письме Национального банка Украины к банкам (№25-211/1877- 13854) со ссылкой на приказ МОН №801 от 9 августа, которое имеется в распоряжении УНИАН. «Начиная с 1 сентября 2010 года, с целью введения в эксплуатацию информационно-аналитической системы учета и возмещения льгот, предоставляемых студентам и ученикам при продаже проездных билетов, начать поэтапное внедрение электронного студенческого (ученического) билета как элемента такой системы», - цитируется в письме приказ МОН. «Льготным проездом на железной дороге могут пользоваться приблизительно 2,7 млн студентов, то есть необходимо будет изготовить около 3 млн студенческих билетов с электронными чипами. Для эффективной реализации указанной инициативы необходимо будет также определить компанию-производителя с представительством, как минимум, в каждом регионе», - прокомментировал инициативу МОН координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных. Он считает, что для изготовления студенческих билетов с электронными чипами, разработки и внедрения соответствующего программного обеспечения, установку и гарантийное обслуживание устройств для считывания информации в железнодорожных кассах нужны десятки миллионов бюджетных средств. «В государственном бюджете Украины на льготный проезд студентов предусмотрены лишь 38,28 млн грн. Это в среднем 14 грн на одного студента в год. По информации «Укрзалізниці», в 2009 году железная дорога предоставила студентам льгот на 148,1 млн грн», - резюмировал Черных. «Действующая на сегодняшний день система продажи билетов для студентов на железной дороге уже дает возможность фиксировать перемещение каждого студента», - также отметил Черных.