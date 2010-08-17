В Пятигорске произошел взрыв: есть пострадавшие

В центре Пятигорска (Россия), по предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, находившееся в одной из легковых автомашин, припаркованных возле кафе «Кейптаун». Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в городском управлении МЧС. «В больницу доставлены более 10 человек, - сказал собеседник агентства. - Раненые продолжают поступать в медучреждения. Данные о жертвах уточняются». Взрыв, прогремевший около 16:15 по московскому времени, уничтожил автомобили ВАЗ-2106 и «Ока». В салоне одной из них, как предполагается, и находилось сработавшее устройство. Осколки разлетелись в радиусе 150 метров. Помещение расположенного рядом кафе разрушено.