24 августа в Ивано-Франковске пассажиров в вышиванках будут возить бесплатно

В Ивано-Франковске в День Независимости пассажиров в вышиванках будут возить бесплатно. Об этом сегодня УНИАНу сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горсовета со ссылкой на городского председателя Виктора Анушкевичуса. «Те, кто в День Независимости Украины – 24 августа - оденут вышиванку, могут воспользоваться общественным транспортом в городе безплатно», - сказал мэр. По словам Анушкевичуса, такая акция по популяризации национальной одежды уже несколько лет подряд проходит благодаря сотрудничеству с городскими перевозчиками. В пресс-службе также сообщили, что 24 августа в Ивано-Франковске состоится торжественное шествие молодежи в национальных костюмах на пешеходной части улицы Независимости и Вечевого майдана, где запланировано вече по случаю 19-й годовщины независимости Украины.