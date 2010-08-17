Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в тернопольском аквапарке

По факту отравления детей в тернопольском аквапарке возбуждено уголовное дело. Об этом УНИАНу сообщила пресс-секретарь прокурора области Леся Долишная. По ее словам, сразу после инцидента сотрудники городской прокуратуры провели проверку заведения. По результатам проверки в отношении служебных лиц ООО «Аллигатор 2» возбуждено уголовное дело по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Напомним, 14 августа в Тернополе в аквапарке «Лимпопо» развлекательно-гостиничного комплекса «Аллигатор» четверо детей отравилось парами хлора. В результате одновременного добавления в воду подкислителя и гипохлорита натрия образовалось газообразное соединение хлора, которым отравились дети в возрасте 8, 10 и 14 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в областную детскую больницу, где им был поставлен диагноз «Отравление парами хлора легкой степени».