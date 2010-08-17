В результате взрыва в Пятигорске пострадали 17 человек

17 человек пострадали при взрыве в Пятигорске (Россия). Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 28-летняя женщина - в реанимации. Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Пятигорска, сообщили в пресс-службе городской администрации, передает ИТАР-ТАСС. Напомним, взрыв прогремел в 16:11 по московскому времени у дома 37 на улице Кирова. Взрыв уничтожил автомобили ВАЗ-2106 и «Ока», припаркованных возле кафе «Кейптаун». Осколки разлетелись в радиусе 150 метров. Помещение кафе разрушено. Повреждены припаркованные неподалеку автомобили. В ближайших домах выбиты стекла. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил ФСБ и Генпрокуратуре принять все необходимые меры по расследованию и раскрытию обстоятельств взрыва в Пятигорске, сообщили в пресс-службе Кремля.