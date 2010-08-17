В Крыму разработают программу по повышению престижности труда учителей

Председатель Совета министров АРК Василий Джарты поручил Министерству образования Крыма подготовить региональную программу, направленную на повышение престижности труда учителей. Об этом УНИАНу сообщили в Главном управлении информационной политики Совмина АРК. По словам Джарты, до начала октября данная программа будет вынесена на рассмотрение Верховной Рады Крыма. «В этой программе должно быть учтено все: прибавки к зарплате, обеспечение достойных жилищных условий, другие социальные вопросы». Я готов лично инициировать рассмотрение данной программы в Верховной Раде Крыма», - сказал глава правительства автономии.