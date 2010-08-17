За информацию о пропавшем харьковском журналисте обещают 20 тыс. грн

За предоставление достоверной информации, которая поможет установить местонахождение пропавшего главного редактора харьковской информационной газеты «Новый стиль» Василия Климентьева Дзержинским райотделом милиции Харькова предлагается денежное вознаграждение в размере 20 тыс. грн. Об этом сообщили УНИАНу в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области. Как сообщалось ранее, жена Климентьева сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа Климентьев уехал из дому с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении. По факту исчезновения журналиста Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство».