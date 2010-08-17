По подозрению в совершении теракта в Пятигорске задержаны два человека

По делу о взрыве в Пятигорске уже есть двое задержанных, сообщает Эхо Москвы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в момент взрыва возле кафе от места ЧП отъехала и попыталась скрыться иномарка. В ней находились двое. И водитель, и пассажир задержаны. Также на этот момент установлена личность владельца заминированного автомобиля. Это житель города Георгиевска. Однако по месту жительства его не нашли. Мощность бомбы, которая взорвалась рядом с кафе, составила 30 кг в тротиловом эквиваленте. В связи со взрывом в Пятигорске возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Об этом журналистам рассказал официальный представитель СКП Владимир Маркин. По последним данным, 26 человек пострадали в результате взрыва рядом с кафе в центре Пятигорска. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, и его могут перевезти на лечение в Москву. Еще двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Однако об их переводе на лечение в другую клинику пока ничего не сообщается. Уже известно, что пострадавшим в результате теракта выделят из краевого бюджета от 50 до 100 тысяч рублей. Такие данные привел губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. По его словам, помощь будет также оказана жильцам домов, которые пострадали в результате взрыва.