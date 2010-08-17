В СКП РФ опровергают задержание двух человек в деле о теракте в Пятигорске

Следственные органы Ставрополья опровергают информацию, распространенную в СМИ, о задержании водителя и пассажира иномарки по делу о взрыве в Пятигорске. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКП РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, передает ТСН. «Мы опровергаем эту информацию, она не соответствует действительности, мы никого не задержали по этому уголовному делу», - сказала Данилова. В некоторых СМИ появилась информация о том, что камеры видеонаблюдения якобы зафиксировали, что в момент взрыва от кафе отъехала и попыталась скрыться легковая иномарка из Чеченской республики. Сообщалось, что в машине находились два человека - водитель и пассажир, которые были задержаны и с которыми в настоящее время работают следственные органы, устанавливая, почему автомобиль покинул место взрыва практически в момент совершения теракта. Напомним, взрыв в центре Пятигорска на улице Кирова прогремел в 16:11 по московскому времени (15:11 по Киеву). Первоначально предполагалось, что произошел взрыв газа, однако позже выяснилось, что взорвалась припаркованная неподалеку от летнего кафе автомашина «Жигули» шестой модели. В тот момент водителя в автомобиле не было. Осколки разлетелись в радиусе 150 метров. Помещение кафе разрушено. Пострадали около 26 человек, двое - в тяжелом состоянии. Уничтожены две автомашины: ВАЗ-2106 и «Ока». По факту взрыва возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Теракт», «Покушение на убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».