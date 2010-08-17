Донецких МЧСников перевели на усиленный вариант несения службы

В Донецкой области 6,5 тыс. бойцов МЧС переведены на усиленный вариант несения службы для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на губернатора Анатолия Близнюка. Согласно сообщению, в настоящее время в регионе также приведена в полную боевую готовность вся пожарная техника, ежесуточно для организации дежурства в аварийно-спасательных подразделениях привлекается 350 единиц пожарной и специальной техники, 760 человек личного состава. Для общего патрулирования и оказания помощи при тушении возможных пожаров в природных экосистемах дополнительно задействованы 325 военнослужащих внутренних войск и 650 сотрудников милиции. В ОГА отмечают, что благодаря принятым мерам на территории региона не допущено возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с массовыми пожарами в лесах и сельхозугодиях.