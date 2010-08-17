Число пострадавших от теракта в Пятигорске достигло 30 человек (ВИДЕО)

Количество пострадавших при взрыве в центре Пятигорска составляет, по последним данным, 30 человек. Об этом сообщил представитель отдельного батальона федеральной пожарной службы МЧС России по городу, передает ТСН. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. «29 человек в больнице, еще одного перебинтовали и отпустили домой», - сказал МЧСник. Большинство пострадавших - молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет. Почти все пострадавшие проживают в Пятигорске, однако среди них есть жители других городов, в частности Кисловодска, Волгограда. Как сообщалось, взрыв в центре Пятигорска на улице Кирова прогремел в 16:11 по московскому времени (15:11 по Киеву). Первоначально предполагалось, что произошел взрыв газа, однако позже выяснилось, что взорвалась припаркованная неподалеку от летнего кафе автомашина «Жигули» шестой модели. По данным МЧС, в автомобиле было заложено взрывное безоболочное устройство. Мощность взрыва составила 30 кг в тротиловом эквиваленте.