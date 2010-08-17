Поляк облил фекалиями доску, установленную в память о погибших под Смоленском

Сегодня, 17 августа, полиция задержала 71-летнего поляка, который ранее днем бросил банку с фекалиями в мемориальную доску, установленную на фасаде одного из зданий комплекса президентского дворца в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском, пишет Корреспондент. Как сообщила полиция Варшавы, банка угодила прямо в доску. В результате забрызганной оказалась как сама доска, так и часть стены президентского дворца. Виновника инцидента задержали рядом с местом происшествия, сейчас выясняются его мотивы. Напомним, памятная доска, посвященная жертвам авиакатастрофы под Смоленском, была открыта у президентского дворца в Варшаве 12 августа. На гранитной таблице серого цвета написано: «В этом месте в дни траура после смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погибли 96 человек, среди них президент Польши Лех Качиньский с супругой и бывший президент Польши в изгнании Рышард Качаровский, рядом с крестом, установленным харцерами (представителями польской патриотической молодежной организации), собирались поляки, объединившиеся в боли и тревоге за судьбу государства». Как сообщалось ранее, 3 августа в польской столице произошли беспорядки, вызванные нежеланием сотен жителей Польши переносить памятный крест, установленный перед президентским дворцом после авиакатастрофы под Смоленском, в костел. В итоге в канцелярии президента сообщили, что перенос креста решено отложить. Однако через несколько дней в Варшаве прошла массовая акция, участники которой потребовали убрать деревянный крест с площади.