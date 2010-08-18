«Динамо» сыграло вничью с «Аяксом»

Киевское «Динамо» сыграло вничью с голландским «Аяксом» первый матч решающего раунда квалификации Лиги чемпионов. На гол Вертонгена ответил Гусев. При этом « Динамо« более получаса играло в меньшинстве - глупое удаление заработал Гармаш, сообщают «Подробности». В стартовом составе «Динамо» не оказалось Артема Милевского, зато дебютировал в воротах юный Максим Коваль. Киевляне начали активно и раз за разом напрягали оборону «Аякса» , но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. «Аякс» же вынужден был играть от обороны, но свой шанс грозный бомбардир Луис Суарес таки получил - Коваль перевел мяч на угловой. Выдержав стартовый натиск вице-чемпиона Украины голландцы осмелели и все чаще стали тревожить защитные порядки хозяев - однажды Попов едва не доигрался, потеряв мяч в опасной близости от ворот, но ошибку македонца исправили. Еще через несколько минут очередной ляп Попова пришлось исправлять уже Ковалю - впрочем, удар Суареса пришелся прямо в голкипера. Но еще похлеще пожар у своих ворот зажег Еременко, попытавшийся вывести Эно один на один с Ковалем. Лишь самоотверженная игра 17-летнего вратаря спасла «Динамо» от неприятностей. Второй тайм начался спокойно, пока глупость не сотворил Денис Гармаш (как-то много глупостей для одного матча), срубивший в центре поля в безобидной ситуации де Йонга. Вторая желтая и «Динамо» в меньшинстве. «Аякс» численным преимуществом воспользовался мгновенно - с этого же штрафного де Зеув навесил в штрафную, а Вертонген выиграл борьбу у Алмейды. Отчаянный прыжок Коваля ситуацию исправить уже не смог. «Динамо» несколько минут пребывало в ступоре и гол в ответ вышел несколько нелогичным, но от этого не менее желанным - Коваль выбил мяч от ворот, Ярмоленко поборолся с Олегером, и от головы испанца мяч попал к Гусеву - Олег спокойно реализовал выход один на один со Стекеленбургом. В оставшееся время больше атаковал «Аякс» , однако в основном угрожал воротам Коваля издали - вратарь «Динамо» уверенно справлялся со всеми наскоками гостей. Дебютировал в составе команды Газзаева и бразилец Андре - однако за отведенные ему 20 минут в основном исполнял функции Милевского по коллекционированию фолов на себе. Однажды ему даже дали пробить со штрафного - выше ворот. За пять минут до конца встречи очередной раз пришлось вступать в игру Ковалю - если бы молодой голкипер не вышел вовремя из ворот, Суарес бы имел отличный шанс поразить ворота. В компенсированное время шанс вырвать победу для «Динамо» был у Еременко, когда подключившийся к атаке Михалик вырезал ему пас с угла штрафной - однако мяч после удара финна просвистел высоко над перекладиной. Буквально тут же отличный проход Данило по правому флангу завершился передачий на Андре, но и бразилец ударил выше ворот.