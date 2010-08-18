Донецкий суд отменил решение облсовета о свободном развитии русского языка

Донецкий апелляционный административный суд отменил решение областного совета «О свободном развитии и использовании русского языка в Донецкой области». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главу областной организации конгресса украинских националистов Марию Олейник. Олейник отметила, что такое решение суд принял спустя более, чем четыре года после «долгих судебных разбирательств». По словам Олейник, на протяжении этого времени областной совет принимал программы о развитии русского языка и русской культуры в регионе во исполнение «незаконно принятого в 2006 году решения».