Мощность бомбы, сработавшей в Пятигорске, могла составить до 30 кг тротила. Об этом сообщил заместитель главного врача городской больницы Владимир Рогов. «Трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести», – рассказал он, передает «Газета.ru». Тем временем, как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), «оперативным штабом и антитеррористической комиссией в Ставропольском крае проводятся необходимые мероприятия по ликвидации и минимизации последствий чрезвычайного происшествия (взрыва в Пятигорске)». Кроме того, как сообщили в правоохранительных органах региона, мощность безоболочного взрывного устройства могла составлять до 30 кг в тротиловом эквиваленте. Такие предварительные оценки дают специалисты, работающие на месте взрыва.