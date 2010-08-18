Британский миллиардер даст $1 млн тому, что предстанет голым перед Обамой

Британский миллиардер Алки Дэвид, занимающий согласно рейтингу Sunday Times 45-е место среди самых богатых людей мира, объявил вознаграждение в размере $1 млн тому, кто первый появится совершенно голым перед президентом США Бараком Обамой, пишет The Telegraph. Как отмечает издание, такую акцию бизнесмен развернул в рамках рекламной компании своего нового сайта. Почти три месяца назад 42-летний бизнесмен родом из Нигерии создал сайт, на котором пользователям предлагают денежные призы, если они будут записывать на камеру и выкладывать на сайт видео со своими необычными поступками. Первоначально человеку, который решиться предстать без одежды перед президентом США, было назначено вознаграждение в $100 тысяч, передает «Lenta.ru». Однако во вторник Дэвид увеличил заявленную сумму в десять раз после того, как ему заявили, что этого «недостаточно».