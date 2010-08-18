В России ожидаются заморозки, в Украине - ливни

После аномальной жары в центральных районах России ожидается резкое похолодание (на 25—30 градусов), ураганы и даже заморозки до -2 °С. По данным Росгидрометцентра, арктический циклон прошлой ночью накрыл Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтай и движется на запад. В Москве к субботе похолодает до +7—10 °С ночью и до +17—22 °С днем, сообщает «Сегодня». В Украине, по словам замначальника Гидрометцентра Анатолия Прокопенко, температура почти везде снизится до комфортной: +24—26 °С днем и +15—19 °С ночью. Самая холодная ночь ожидается в воскресенье — +10 °С. Никаких катаклизмов не ожидается, кроме кратких ливней. Пока будет сухо и жарко на юго-востоке и в Крыму — около +30 °С.