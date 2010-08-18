В Кривом Роге часть рынка ушла под землю (ФОТО)

Во вторник в Кривом Роге около 6 утра произошел обвал грунта во дворе торгового комплекса, расположенного в районе Центрально-городского рынка по адресу ул. Урицкого, 5. По словам очевидцев, провал образовался в месте хранения контейнеров с товаром, которые и оказались под землей, информирует интернет-издание КривойРог. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, в результате провала грунта образовался проем диаметром около 15 метров и глубиной около 10 метров. Под землю провалились 19 металлических контейнеров. Жертв и пострадавших нет.