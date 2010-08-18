Ситуация в нежинском интернате стабилизировалась

Ситуация в Нежинском детском доме-интернате, где в августе умерли пятеро воспитанников от 10 до 19 лет, стабилизировалась. Об этом сегодня, открывая очередное заседание правительства, сообщил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, информирует Лига. Клюев уточнил, что Президент Украины Виктор Янукович поручил министру здравоохранения Зиновию Мытнику и руководству Черниговской областной государственной администрации принять неотложные меры для установления причин смерти воспитанников интерната и предоставления учреждению необходимой помощи. «Сегодня ситуация в этом учреждении стабилизировалась», - подчеркнул Клюев. Вместе с тем, первый вице-премьер потребовал от Минтруда, Минздрава, Главного государственного санитарного врача, Министерства образования и науки, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, главы Совета Министров Крыма, губернаторов взять под личный контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в таких учреждениях с целью предотвращения инфекционных заболеваний. Напомним, в Нежинском детском доме-интернате в течение нескольких дней умерли пятеро воспитанников в возрасте от 10 до 19 лет. Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело. Досудебное следствие в деле о проверке ситуации вокруг смерти детей в интернате будет проходить под контролем Генпрокуратуры. Кроме того, вчера Генпрокуратура поручила региональным прокурорам проверить на соблюдение законодательства условия содержания и воспитания детей с недостатками развития во всех интернатах.