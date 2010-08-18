На Львовщине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня во Львовской области из-за грозы объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Главное управление МЧС Украины во Львовской области. 18 августа в области днем местами грозы. Утром и днем кое-где порывы западного ветра 15 - 20 м/с. На Львовщине, по данным синоптиков, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, небольшой град. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный 5 - 10 м/с, утром и днем местами порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью 10 - 15 тепла, днем 20 - 25 тепла. Кроме этого, утром 18 августа в области из-за непогоды остаются обесточенными 6 населенных пунктов в Мостиском районе.