Янукович открыл Сорочинскую ярмарку

Президент Украины Виктор Янукович открыл Национальную Сорочинскую ярмарку, сообщает УНИАН. Глава государства прибыл в село Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, где проходят торжества по случаю открытия Национальной Сорочинской ярмарки. Прибыв на территорию ярмарки, Янукович осмотрел выставки экспозиций мастеров декоративно-прикладного искусства, а также промышленные выставочные экспозиции, в частности, Японии, Узбекистана, Литвы, Китая. «Сорочинская ярмарка стала визитной карточкой не только Полтавщины, но и всей Украины. Проходит ярмарка в Украине, начиная с XVI века…», - сказал Президент, обращаясь к участникам и гостям Сорочинской ярмарке. По убеждению главы государства, мероприятия, подобные Сорочинской ярмарке, содействуют развитию деловой активности украинских предприятий во всем мире. Он отметил, что нынешняя Сорочинская ярмарка посвящена 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, говоря о деятельности государства в вопросе социальной защиты граждан, Янукович подчеркнул, что сегодня «власть начала работать». «Положительные сдвиги вселяют надежду на улучшение жизни и благосостояния украинцев уже в ближайшем будущем», - выразил убеждение Янукович. Сейчас Президент осматривает экспозиции ярмарки.