Школьников обещают обеспечить учебниками до ноября

Срыва начала учебного года 2010/2011 в общеобразовательных школах Украины не предвидится, поскольку все школы будут на 100% обеспечены учебниками до конца октября. Об этом заявил директор Института инновационных технологий и содержания образования Александр Удод, информирует «Интерфакс-Украина». «Программа 2010 года по изданию учебников будет выполнена. Около 80% учебников гарантированно будут в школах в конце сентября – в октябре. На 100% выполнить заказ по печатанию книг удастся к концу октября», - сказал он на пресс-конференции в Киеве. Удод пояснил, что отставание от графика в части печатания учебников вызвано бюджетными проблемами. «Бюджет 2010 года был принят только 27 апреля… В настоящее время выделено и проавансировано 141,2 млн грн, предусмотренных для печатания учебников. При этом 28,3 млн грн были выделены на ликвидацию задолженности перед издательствами за 2009 год», - сообщил директор института. По словам Удода, в настоящее время издательства работают интенсивно, поскольку технологический процесс издания одного учебника длится от 4 до 5 месяцев, но в настоящее время издательствам приходится работать в 2-3 смены и на изготовление учебников идет порядка нескольких недель. Он также отметил, что уже есть электронные версии начальных параграфов учебников для 10-х классов на сайтах Министерства образования и науки Украины, Института инновационных технологий и содержания образования, а также на сайтах издательств, которые печатают эти учебники. При этом Удод подчеркнул, что в Украине все городские школы имеют подключение к Интернету. Что касается сельских школ, то в настоящее время интернет есть в 86% из них.