В РФ из-за пожаров 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению

В России количество сгоревших домов в результате недавних пожаров превысило 2,5 тыс., 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению. Об этом сообщил министр регионального развития России Виктор Басаргин на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным, информирует УНИАН. «В нашем реестре – 2 тыс. 46 пострадавших семей, потерявших кров. Общий объем потерянного жилья – 2 тыс. 537 домов (с учетом дачных участков) в 148 поселениях. К сожалению, одно поселение у нас прибавилось. Это деревня Вижай в Свердловской области, Ивдельский район. Там пострадало 12 домов, 12 семей, 23 человека - их тоже сейчас включили в перечень», - сказал Басаргин. По его словам, 1381 дом подлежит восстановлению и проживавшие в них семьи высказали желание восстановить их. Также 127 человек выразили пожелание приобрести жилье на вторичном рынке. 381 семья сегодня определилась с тем, что получит компенсацию. Также 135 семей, в основном в Рязанской области, не определились. Он отметил, что для того, чтобы успеть в установленные сроки восстановить утраченное жилье планируется в ближайшие 2-3 дня завершить работу по определению компенсации пострадавшим. Басаргин сообщил, что в РФ на 97 строительных площадках работают по восстановлению жилья порядка 400 единиц техники и чуть более 2 тыс. человек. При этом он отметил, что 50 населенных пунктов не подлежат восстановлению. «Люди переведены в другие населенные пункты, и там для них возводится жилье. То есть, мы порядка 50 населенных пунктов потеряем», - подчеркнул Басаргин. В свою очередь, Путин подчеркнул, что временные графики восстановления жилья должны висеть в интернете. «Так, чтобы люди могли сверить этот график с той картинкой, которая появляется в результате работы веб-камеры», - подчеркнул Путин. Напомним, 3 августа Путин сообщил, что строительство жилья для пострадавших в результате пожаров будет контролироваться с помощью веб-камер. «Один из самых действенных видов контроля - это организация круглосуточного, в круглосуточном режиме, наблюдения за тем, что происходит на строительных площадках», - сказал Путин.