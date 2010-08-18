В Украине спала жара

19 августа в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16 градусов, днем +20...+26 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов. В Моршине ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градуса. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, в Черниговской и Сумской областях кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, только в Харьковской области кратковременный дождь; днем местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+22 градуса, днем +26...+32 градуса. На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса. В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+22 градуса, на побережье морей до +24 градусов, днем +27...+32 градуса. В Ялте без существенных осадков, температура ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31 градус. 18 августа температура воды в Черном и Азовском морях +26...+29 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.