Умер известный украинский писатель Олесь Ульяненко (ОБНОВЛЕНО)

В Киеве в собственной квартире умер известный украинский писатель, лауреат малой Шевченковской премии Олесь Ульянеко. Об этом «Главреду» сообщила литературный агент писателя Евгения Чуприна. По ее словам, на данный момент в квартире погибшего работает опергруппа. Правоохранители выясняют причину смерти. Чуприна отметила, что это похоже на убийство. «Он лежал в такой позе, как будто ему сделали укол. Шприц был воткнут в подушку, а дверь открыта. Это было неестественно», - рассказала она, добавив, что он никогда не втыкал шприц в подушку. Ульяненко плохо себя чувствовал из-за перепадов давления. «Он себе внутримышечно колол «Магнезию». У него не было денег на другой препарат. Если это было что-то другое, то это не он себе колол», - уверена Чуприна. Она также добавила, что в последнее время писатель стал себя чувствовать гораздо лучше: он стал лучше говорить и выглядеть. Обнаружили Ульяненко сегодня. Чуприна отметила, что вчера вечером он не отвечал на звонки, поэтому она обзвонила друзей Олеся. У нее были ключи, но писатель всегда держал ключ с обратной стороны двери. К Олесю с Евгенией пошел Александр Моцар. «У него (Ульяненко. – Ред.) в подъезде находится пункт милиции. Мы спустились, сразу же заявили. Связались с его мамой по телефону», - рассказала Чуприна. Смерть наступила примерно часов в 15-16. «Мы как раз созванивались приблизительно в это время. Мы договаривались встретиться. Он даже спрашивал меня, где встретимся», - сказала она. Чуприна призналась, что Ульяненко раньше говорил, что его могут убить. Он рассказывал, что в его квартире кто-то бывает в его отсутствие. В прошлом году, когда он находился на лечении в Феофании из-за инсульта, Чуприна была в квартире писателя по его просьбе, и видела окурок. «Хотя Олесь не курит», - подчеркнула она. «Это похожде на паранойю, но он не был параноиком. Не совсем понятно, кому он мог мешать... Он мог мешать только Русской православной церкви, потому что он был ее последовательным врагом и критиком…», - рассказала Чуприна. Медицинских заключений о причинах смерти пока нет. Олесь Ульяненко (настоящее имя — Александр Ульяненко) родился 8 мая 1962 в городе Хорол Полтавской области. За роман «Сталинка» получил малую Шевченковскую премию. Как утверждал Ульяненко, за книгу «Знак Саваофа» его предала анафеме Русская православная церковь. Роман «Женщина его мечты» Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали признала порнографическим, поэтому его изъяли из продажи. Ульяненко также написал романы: «Дофин сатаны», «Зимняя повесть», «Богемная рапсодия», «Знак Саваофа», «Серафима», «Цветы Содома».