В Москве эвакуируют гостиницу из-за сообщения о бомбе

В центре Москвы эвакуируют посетителей и персонал отеля из-за сообщения о взрыве, который якобы там готовится, передает ТСН. На службу «02» позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве в гостинице «Международная». На место ЧП прибыли сотрудники милиции со служебными собаками и спасатели, которые приступили к эвакуации посетителей и персонала отеля. Помещения обследуют кинологи, сообщили в ГУ МВД. Милиционеры одновременно принимают меры для установления личности анонимного заявителя и его розыска. Напомним, что 18 августа московская милиция переведена на усиленный режим несения службы в связи с терактом в Пятигорске, где пострадали 30 человек. Меры безопасности усилены на транспорте и особо важных объектах. Под особый контроль взяты метро, железнодорожные вокзалы, аэропорты, а также места массового скопления людей.