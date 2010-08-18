Определен главный подозреваемый в теракте в Пятигорске (ФОТО)

Установлен главный подозреваемый по делу о теракте в центре Пятигорска, сообщает ТСН. Им стал 42-летний уроженец Чеченской республики Александр Ким. Именно он, как сообщили в правоохранительных органах Пятигорска, в последнее время пользовался автомобилем ВАЗ-2106, который был взорван возле кафе. Когда милиционеры попытались выйти на его след, выяснилось, что Ким исчез из города. Ранее подозреваемый несколько раз попадал в поле зрения милиционеров. В последнее время мужчина являлся безработным и занимался частным извозом в Пятигорске. Фотография Кима и его словесный портрет разосланы сотрудникам правоохранительных органов практически во все отделения милиции юга России. Ранее источники сообщали, что сотрудники правоохранительных органов, расследующие теракт, считают одной из главных версий произошедшего деятельность северокавказских боевиков. Предполагали также, что теракт могли организовать боевики Доку Умарова, чтобы «оправдаться» после раскола в их рядах. Напомним, взрыв в Пятигорске произошел во вторник, 17 августа, примерно в 16:15 по московскому времени (15:15 по Киеву). Безоболочное взрывное устройство было заложено в припаркованном автомобиле возле кафе на улице Кирова. В результате теракта пострадали 30 человек, шестеро из них получили серьезные травмы, трое находятся в реанимации. По состоянию на утро 18 августа в больницах остаются 29 пострадавших. Уголовное дело по факту взрыва возбуждено по трем статьям УК РФ: «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Фото Life News