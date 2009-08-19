Как украинцы с поляками соединяться будут

, глава Фонда духовной культуры пограничья: «В связи с тем, что границу разделяет река, будет построен понтонный мост – реальный мост, который позволит гражданам обеих стран перейти с одной стороны на другую. Это будет не символический, а реальный мост, который построят польские и украинские военные на реке Буг».«К сожалению, пока мы его строим на три дня, но хотим показать, что возведение таких мостов – это по силам таким мощным государствам, как Польша и Украина, что такие мосты на реке Буг могут возникнуть десятки. Я верю, что такой мост через год будет построен и останется навсегда».Председатель МОО «Академия украинской молодежи”: «По состоянию на данный момент еще не у всех граждан Украины есть загранпаспорта, визы и карты, которые начали действовать с июля. Консульство в Луцке очень нам помогает в изготовлении виз для участников, желающих принять участие в мероприятиях на территории Польши. Мы верим, что в следующем году вопрос виз не станет проблемой для украинцев.К сожалению, пересечение границы возможно только при наличии заграничного паспорта и визы. Именно поэтому мы проводим многие мероприятия на территории Украины, чтобы все могли принять в них равное участие»., глава Фонда духовной культуры пограничья: «Есть чиновники в Министерстве внутренних дел и в Министерстве иностранных дел Польши, которые пока не все понимают, что это важно и нужно - дать возможность гражданам Украины войти на территорию Польши на упрощенных условиях.Очевидно, Шенгенский договор не предполагает такой возможности, но некоторые правительственные чиновники не понимают, что Шенгенский договор должен служить людям, он не догма. Этот договор может быть дополнен новыми пунктами, в которых будет предусмотрено, что такие страны, как Украина, желающие установить близкие, добрые, дружеские контакты с Евросоюзом, - что их граждане могут пользоваться привилегиями в таких случаях».«Нужно проводить такие акции, чтобы с помощью медиа доносить эту информацию и в Киев, и в Варшаву, и в Брюссель. Не может так продолжаться дальше».Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польши в Украине: «Я полностью согласен с отцом Батрухом, потому что законы, даже такие важные, как Шенгенские, должны служить людям. Мы считаем, что их можно постепенно менять. Я уверен, что это перспектива нескольких лет. Нужно немного терпения».Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польши в Украине: «Я разделяю пожелание, чтобы как можно скорее упростить визовый режим и вообще его отменить. Насколько я знаю, одной из плоскостей сотрудничества согласно проекту «Восточного партнерства» является перспектива визового диалога с перспективой прекращения визового режима.Когда будет достигнуто это понимание, сложно сказать, поскольку это не политический вопрос. Это, прежде всего, технический вопрос. Нужно повысить безопасность документов, уменьшить количество нелегальных мигрантов, криминала, который сопровождает это движение. Я не уверен, что уже в следующем году не будет визового режима. Но я думаю, что уже после подписания соглашения между Украиной и Европейским Союзом можно ожидать смягчения, упрощения визового режима».«Наша встреча на границе будет происходить в рамках уже существующей программы «Восточное партнерство». Это программа, которую не следует недооценивать. Мы бы хотели как можно лучше подготовить ее в конкретном плане – через конкретные события, через конкретные программы, через конкретные семинары, техническую помощь – подготовить Украину для того, чтобы она могла стать кандидатом на вступление в Европейский Союз.Следует подчеркнуть, что у Украины уже есть европейская перспектива, а «Восточное партнерство» дает шанс профессионализации этих устремлений».«Я бы хотел поблагодарить всех, кто причастен к этому проекту, кто старается последовательно, из года в год, преодолеть барьер, создаваемый границей. Преодолеть также рамки нашего сознания, улучшить взаимопонимание, особенно молодого поколения поляков и украинцев.Несмотря на то, что у нас очень сложное прошлое, основной урок, который вынесли народы из своей истории, – это понимание будущего, европейского будущего. Примирение и объединение Польши и Украины будет иметь такое же значение, как примирение и объединение французов и немцев. Я думаю, что в этом должно сыграть огромную роль молодое поколение».Председатель МОО «Академия украинской молодежи”: во время проведения Европейских дней добрососедства будет проведена экуменическая молитва при участии духовенства Польши и Украины, «состоится форум трансграничного сотрудничества - место встречи политиков, дипломатов, общественных деятелей, органов местной власти, всех тех, кто планирует развивать проекты в сфере евроинтеграции и трансграничного сотрудничества.Также запланирован ряд интеграционных мероприятий, которые будут происходить под лозунгом «Еврореспублика». Все присутствующие на мероприятии станут «жителями» Еврореспублики, смогут принять участие в ряде европроектов, евровикторин, также будет боди-арт на европейскую тематику».«В этом году мы планируем установить две сцены. Малая сцена – польская – будет расположена на острове Крилов со стороны Польши. Там будут выступать украинские и польские народные коллективы. На украинскую сторону мы приглашаем всех гостей из Польши и украинскую молодежь к участию в концерте, на котором выступят молодые группы, а также хед-лайнер «Друга ріка». Будут выступать группы с Волыни и из Львовской области, в частности, «Оратанія», «Аут Край», «Екібана». Также запланирован ряд традиционных мероприятий – ярмарка ремесел, традиционных на фестивалях».«Мероприятия проходят одновременно по обе стороны границы. Часть мероприятий пройдет только на территории Украины, часть только на территории Польши, но есть мероприятия, которые пройдут по обе стороны». Праздник состоится 29-30 августа 2009 года на русле реки Буг неподалеку от с. Кречев, г. Нововолынск (Волынская область) и острова Крилов (Люблинское воеводство).«Хотим пригласить всех на 29-30 августа на границу, в Кречев, Крилов, чтобы убедиться, что Польша и Украина - это одна большая семья, что у неба нет границ, что музыка, язык и доброе соседство – вне границ, и что с добрососедских отношений начинается настоящее международное партнерство»., глава Фонда духовной культуры пограничья: «Согласно словам философа Григория Сковороды: «все проходит, но любовь остается, все проходит, но не небо и не любовь». Хотим, чтобы эти слова поощряли поиски объединения, общего для обоих славянских народов – польского и украинского».