На сайт «5 канала» совершена хакерская атака

Сегодня, 17 августа, около 18 часов сайт «5 канала» - www. 5.ua - взломали, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала. На сайт пытались загрузить файл, который позволил бы хакерам осуществлять полное управление сайтом Первого информационного канала Украины. Попытка вторжения была осуществлена злоумышленниками с помощью зараженного вирусами сервера за пределами Украины. Вторжение сразу было ликвидировано с усилением уровня безопасности. Однако повторные попытки взлома не прекращаются до сих пор. Час назад веб-департаменту «5 канала» стало известно, что идет массированная dDOS-атака на серверы компании, обслуживающей сайт «5 канала». Из-за этого работа сайта временно приостановлена ради предупреждения уничтожения базы данных. Компания-хостер принимает меры для окончательной остановки атаки, после чего сайт «5 канала» будет работать в полном объеме. Коллектив «5 канала» усматривает в этих действиях спланированную акцию со стороны заинтересованных структур, поскольку на сегодняшний день отключить вещание «5 канала» невозможно, ограничить возможности оперативного доведения до общества правдивой и сбалансированной информации. Подобные акции наблюдались во время президентской гонки 2004 года, а также во время выборов 2006 года и в сентябре 2007-го во время парламентских выборов. Хакерские атаки на сайт «5 канала» повторяются во время значимых событий в Украине. Следовательно, все указывает на заказной характер этих преступных действий.