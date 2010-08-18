Украинка пыталась продать новорожденную дочь в Москве

Украинские дипломаты решают вопрос о возвращении в Украину ребенка, которого сегодня пытались продать в Москве две наших соотечественницы. Об этом УНИАНу сообщил заведующий консульским отделом посольства Украины в РФ Владимир Саенко. «Сейчас решается вопрос о возвращении ребенка на Родину согласно законодательству. Девочка – гражданка Украины», - сказал Саенко. Он сообщил, что ребенок находится в одном из детских домов Москвы. Состояние здоровья девочки удовлетворительное. В то же время дипломат отметил, что возвращение ребенка займет достаточно много времени, ведь сначала нужно попробовать найти родственников, которые дадут согласие воспитывать этого ребенка, или подыскать соответствующий детский дом в Украине. По его словам, соответствующие запросы в Украину уже сделаны. «Есть целая процедура возвращения, которая за один день не делается. Тем более много зависит от того, как будет развиваться уголовное дело – сначала суд должен признать вину матери», - сказал он. Саенко отметил, что это резонансное дело не будет оставлено просто так, однако сегодня сказать, каким будет окончательное решение, невозможно, поскольку идет следствие. Напомним, сегодня, 18 августа, руководитель отдела взаимодействия со СМИ СКП России Максим Корякин сообщил, что в Москве задержаны две гражданки Украины, которые пытались продать новорожденного ребенка за 15 тыс. долларов. По его словам, установлено, что приблизительно в ноябре 2009 года одна из женщин узнала о своей беременности. Не желая исполнять родительские обязанности, она решила продать ребенка сразу же после родов. Девочка родилась 10 августа в роддоме Серпухова Московской области. 17 августа обе женщины вместе с новорожденным ребенком прибыли в Москву, где по заранее достигнутой договоренности на Волгоградском проспекте получили от покупателя девочки 13 тыс. долларов и 60 тыс. рублей (около 2 тысяч долларов). После получения денег злоумышленницы были задержаны.