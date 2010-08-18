Винницкие мошенники придумали новый телефонный «лохотрон»

В Виннице через мобильные телефоны мошенники вымогают деньги за освобождение родственников из-под стражи правоохранительных органов. Об этом УНИАНу сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления милиции в Винницкой области. В отделе рассказали, что злоумышленники в ночное время звонят по телефону к гражданам и сообщают, что у кого-то из их родных людей возникли проблемы с правоохранительными органами и в настоящее время этот человек находится в отделе милиции. Чтобы решить вопрос со стражами порядка и для освобождения человека из милиции, необходимы деньги. Мошенники называют сумму и счет и требуют немедленно оплатить эту сумму. На днях жертвой такого мошенничества стала женщина, которой позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ее сын находится в милиции. Для того, чтобы решить вопрос, необходимо 4 тысячи гривен. Перепуганная женщина перечислила указанную сумму на счет, указанный мошенником. «Если вам позвонили по телефону с таким сообщением, не спешите переводить деньги на счет воров. Выясните, действительно ли ваш родной человек находится в милиции», - говорится в обращении милиции к гражданам.