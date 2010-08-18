В Одессе завершился автопробег по следам героев «Золотого теленка»

Сегодня, 18 августа, в Одессе у мемориальной доски Остапу Бендеру завершился автопробег по мотивам путешествия героев произведения Ильфа и Петрова «Золотой теленок», сообщает Лента.ру. В автопробеге принимали участие Союз автоклубов Украины, клуб «Джип Патриот - команда приключений» и клуб автотуристов «Doroga.UA». Участники автопробега по следам путешествия Бендера, самовольно возглавившего в книге пробег из Москвы в Харьков и обратно, повторили только украинскую часть пути. Маршрут был выбран приблизительный, так как в книге использовались названия вымышленных городов, у некоторых из которых, впрочем, были реальные прототипы. Из Харькова 14 августа участники автопробега выехали в город Старобельск Луганской области, который считается прототипом Старгорода из произведения «12 стульев». Затем автомобилисты посетили Луганск (в «Золотом теленке» - Лучанск) и через Донецк, Мариуполь, Бердянск, Херсон и ряд других городов добрались до Одессы, которая, вероятно, была прообразом курортного города Черноморск. Стоит отметить, что экипаж Бендера на машине Козлевича марки «Лорен-Дитрих», которую великий комбинатор окрестил «Антилопой Гну», самовольно возглавлял автопробег под лозунгом «Автопробегом - по бездорожью и разгильдяйству!» только до Лучанска, где их махинация («лидеры» автопробега получали бесплатную еду, топливо и теплый прием горожан) была раскрыта благодаря телеграмме. Ильф и Петров работали над «Золотым теленком», второй книгой о приключениях Остапа Бендера, в 1929-1930-х годах. Книга признана одним из лучших сатирических произведений того времени и неоднократно экранизировалась.