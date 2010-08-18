В Египте протестующие против отключения электричества блокировали трассу

Толпы египтян, протестующие против перебоев в подаче электроэнергии в дневное время, перекрыли крупную магистраль баррикадами из горящих покрышек. Блокированной оказалась часть трассы, соединяющей север и юг страны, передает «Газета.ru». Для открытия трассы властям пришлось около часа уговаривать недовольных жителей разойтись по домам. Отключения электричества затронули регионы от дельты Нила на севере до города Луксор на юге. Наиболее пострадавшим слоем населения являются египетские мусульмане, вынужденные обходиться без воды в дневное время в течение священного месяца Рамадан. По словам представителей власти, правительство делает все возможное, чтобы возобновить подачу электроэнергии в полном объеме. Для этого даже была увеличена мощность работы Асуанской электростанции. В то же время, в возникновении данной проблемы власти обвиняют самих местных жителей, «чрезмерно увеличивших потребление электричества во время дневной жары и в вечерние «пиковые» часы».