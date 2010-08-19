В подмосковном детском лагере отравились 17 детей

В Волоколамском районе Московской области с симптомами отравления госпитализированы 17 детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Осташево», сообщает Life News. В лагере отдыхали воспитанники московской спортивной школы имени Гомельского. Буквально через несколько дней после заезда нескольким детям стало плохо. Работники лагеря тут же госпитализировали ребят в медсанчасть на территории лагеря. Но лучше детям не становилось. Состояние нескольких детей стало настолько критичным, что работники лагеря попросили родителей забрать их и обратится за квалифицированной педиатрической помощью, передает «Lenta.ru». «Мы забрали ребенка и повезли его в Морозовскую больницу, – говорит один из родителей Александр, – врачи, обследовав малыша, не смогли поставить диагноз. Симптомы характерны для вирусной инфекции: скачущая температура, покраснение горла, иногда обморочное состояние. Насколько мне известно дети там болеют до сих пор». В прокуратуре Московской области в лагере отреагировали на ЧП. «По факту нахождения детей в медсанчасти лагеря начата проверка, – сообщила старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Ирина Малинина, – по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования».