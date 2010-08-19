В Северной Осетии на щитах вывесят фото должников по алиментам

Служба судебных приставов по Северной Осетии намерена вывешивать фотографии неплательщиков алиментов на рекламных щитах Владикавказа, сообщил глава УФССП по региону Ибрагим Гобеев, передает «Lenta.ru». «Мы заключили договор с одним из рекламных агентств, которое предоставит нам несколько рекламных щитов. На щитах мы будем публиковать фото и суммы долга», – сказал Гобеев. По его словам, на борьбу с должниками служба подключила и представителей религиозных конфессий. Гобеев подчеркнул, что в дальнейшем служба судебных приставов будет организовывать и проводить совместные рейды с представителями православных и мусульман, студентами и членами общественных организации.