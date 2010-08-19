Сегодня верующие отмечают Яблочный Спас

Православные и греко-католики отмечают 19 августа Преображение Господне, в народе - Яблочный Спас, сообщает Лига. Согласно христианской традиции, Преображение Господне - это праздник, установленный в воспоминание великого события в жизни Иисуса Христа, когда он, совершив половину своего земного служения и достаточно доказав свою божественность учением и чудесами, решил еще особым способом показать ученикам славу своего Божества. Преображение показало наличие в Иисусе Христе двойственной природы - божественной и человеческой. При Преображении было явление Сына при свидетельстве Отца и Святого Духа, то есть, явление всех лиц Святой Троицы. При этом не произошло изменение божественной природы Христа, - напротив, его божественность была явлена в его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, Преображение произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». В православном календаре праздник приходится на Успенский пост. С этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, их освящение проводится в конце праздничной литургии. На Яблочный спас принято печь яблочные пироги, начинать заготовку яблочных компотов и варенья на зиму. Из трех спасов Яблочный является самым главным. До наступления этого дня не полагалось есть никаких плодов. После освящения часть плодов отдавали нищим. «На второй спас и нищий яблочко съест», - говорили в народе. Также после освящения яблоки раздавались всем прихожанам и посылались на дом больным. А кто не исполнял этого обычая, подвергался всеобщему презрению. 14 августа верующие отмечали Медовый Спас, а 29 августа будут праздновать Ореховый Спас.