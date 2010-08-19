«Артек» ждет в гости Азарова

Международный детский центр «Артек» на Южном берегу Крыма празднует 85-летие. Торжества будут проходить четыре дня (по 22 августа), сообщает УНИАН. Сегодня в «Артеке» состоятся линейка, костюмированное шествие, праздник Нептуна, праздник мастеров «Традиции и ремесла Украины» с концертной программой фольклорных коллективов, народными играми, работой мастерских декоративной росписи, гончарства, вышивки, ткачества, писанкарства. Украинский пловец, серебряный призер Олимпийских игр Денис Силантьев проведет мастер-класс для детей. 20 августа откроется международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна-2010». Пресс-служба детского центра сообщила, что в адрес оргкомитета поступило более 5 тыс. заявок из 16 стран. В финале конкурса в «Артеке» примут участие 15 юных исполнителей из 9 стран. Жюри «Детской Новой волны», в состав которого, в частности, вошли певцы Дима Билан, Ани Лорак, Алсу, Тимати, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Вера Брежнева, возглавил российский композитор Игорь Крутой. Конкурс завершится 22 августа награждением победителей. «Артек» ожидает премьер-министра Украины Николая Азарова на свой юбилей. Дата предполагаемого визита уточняется. Как сообщалось, 85 лет «Артеку» исполнилось 16 июня. По многолетней традиции в этот день в его лагерях прошли праздничные линейки. Основные торжества руководство детского центра решило провести в августе.