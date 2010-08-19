В Борисполе взрыв уничтожил гаражи и авто

В Борисполе в среду в 23.15 на территории гаражного кооператива ООО «Автомотолюбитель» в боксе произошел взрыв с дальнейшим горением, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС. В результате взрыва и пожара разрушены 3 гаража и сгорели 2 автомобиля (ВАЗ-2101, Lаnd Rover), еще 3 гаража и 3 автомобиля (Mitsubishi Colt, ЗАЗ-340, Toyota Camry) повреждены. Двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС в 00.20 пожар был ликвидирован. Причина взрыва устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится доследственная проверка. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.