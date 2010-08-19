В Чернобыле появится аналог «Пирогово»

В городе Чернобыль к 25-летию аварии на АЭС (26 апреля 2011 года) строят парк-музей — аналог киевского «Пирогово». В первой очереди планируют освоить 5 гектаров территории, сообщает «Сегодня». «В центре Чернобыля (город находится в 17 км от станции) для этих целей выделена территория, сейчас ее расчищаем, — рассказал начальник отдела зоны отчуждения Василий Золотоверх. — Снесено около 20 строений — в основном, это заброшенные ветхие дома, а также старый универмаг. Сам парк будет создан по образу столичного «Пирогово». От каждого из 94 пострадавших населенных пунктов в парке появится что-то свое. Например, дом, дерево или дорожный указатель. За год все это, конечно, не построим, но площадку подготовим». Чернобыльские самоселы (в самом городе их около 200, в зоне отчуждения — около 800 человек) об идее с парком наслышаны. «Это будет Чернобыльская зона в миниатюре, — говорит жительница Чернобыля, самосел Галина Волошина. — Место, где его планируют строить, поросло бурьяном, поэтому неплохо, что территория будет ухожена. Каждый населенный пункт в парке будет обозначен обелиском, а рядом будут таблички с информацией: сколько людей было эвакуировано из того или иного села». Парк в Чернобыле наверняка станет еще одной приманкой для туристов, которых год от года в Зоне становится все больше.