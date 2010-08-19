В гаражном кооперативе, где произошел взрыв, найдено тело мужчины

На территории гаражного кооператива «Автолюбитель» в Борисполе, где накануне произошел взрыв, найдено тело неизвестного мужчины в возрасте до 30 лет. Об этом «Главреду» сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области. Погибший был найден в 200 метрах от эпицентра взрыва. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы МВД и МЧС. Как отметил начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области генерал-майор милиции Константин Сапко, следователем управления областной милиции уже возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.2 Уголовного кодекса Украины. Владельцы гаражей и автомобилей устанавливаются. Как сообщалось, 18 августа в 23.10 в автогаражном кооперативе «Автолюбитель» произошел взрыв с дальнейшим горением. В результате было полностью уничтожено 3 гаража и еще 3 повреждены пламенем. В кирпичных гаражах находилось 5 автомобилей, которые тоже сильно пострадали.