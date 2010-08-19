В Испании вырвавшийся с арены бык ранил 30 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Испании вырвавшийся с арены бык ранил как минимум 30 человек, сообщает AFP со ссылкой на местную газету Diario de Navarra. Инцидент произошел вечером в среду в провинции Наварра в городе Таффалья, расположенном недалеко от Памплоны. Бык перепрыгнул защитный барьер, окружавший арену, и врезался в зрителей. Организаторам мероприятия удалось взять ситуацию под контроль лишь через 15 минут. Бык, вырвавшийся с арены, был умерщвлен. Большинство зрителей, пострадавших в результате происшествия, получили синяки и ушибы. Госпитализация потребовалась лишь 10-летнему мальчику, его отправили в одну из больниц Памплоны. Инцидент произошел во время выступления рекортадоров - людей, выполняющих с быками акробатические трюки. Рекортадоры выходят на арену без оружия и не убивают быков, в отличие от участников более широко известной в мире корриды. Подобные произошедшему в Таффалье инциденты крайне редки. Быки достаточно часто пытаются броситься на установленные вокруг арен заграждения, однако в подавляющем большинстве случаев им не удается их преодолеть, информирует «Lenta.ru».