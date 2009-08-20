Час комендантов

Хотя представители доблестной милиции в который раз рапортуют, что уровень подростковой преступности в 2009 году снизился, общественным организациям и родителям этого недостаточно – они инициируют введение в стране единого комендантского часа.

Организаторы нововведения предлагают ограничить вольные шатания юношей и девушек после 22.00. Так что в ближайшем будущем для несовершеннолетних ночные прогулки, возможно, будут под запретом.

Очередная «запретная» инициатива исходит от Всеукраинской общественной организации «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией». Комитетчики считают, что подросткам не следует поздно вечером появляться в общественных местах. В сотрудничестве с депутатами организация планирует до конца августа доработать соответствующий законопроект о введении «комендантского часа» для несовершеннолетних, а в сентябре подать его на рассмотрение в Верховную Раду.

До 16 и младше

Председатель Всеукраинской общественной организации «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» Алексей Косарев считает такую суровую по отношению к подросткам меру необходимой и своевременной. Предполагается, что те, кому не исполнилось 16, не смогут продолжать танцы в диско-клубах, посиделки в кафе и на лавочках, да и просто прогулки под луной после 22.00 во время учебного года и после 11 вечера в каникулярный период. Исключение – появление на людях в столь позднее время в сопровождении взрослых.

Принято считать, что комендантский час вводится для установления и поддержания порядка, уменьшения количества пострадавших при чрезвычайном положении, в военное время. К счастью, чрезвычайного положения у нас в государстве никто не объявлял, о войне тоже речь не идет. А вот устанавливать порядок, наверное, надо. Судя по всему, главными виновниками считают именно несовершеннолетних. По крайней мере, таково мнение авторов грядущего законопроекта. Тот же Косарев утверждает: малый контроль подростков со стороны родителей (читай их пребывание в общественных местах в вечернее и ночное время) толкает юношей и девушек на разнообразные правонарушения. Иными словами, именно с помощью «комендантского часа» можно остановить рост детской преступности.

Естественно, эта идея не получила должной поддержки у молодежи. Кому же понравится такое покушение на личную свободу?

Психолог Наталья Кулиш говорит, что подросткам вообще трудно что-либо запрещать. Любое ограничение они воспринимают как намек на их «детскость», а ведь чувствует молодежь себя совсем по-другому – взрослыми. «На самом деле тут многое зависит от отношения ребенка с родителями. Те, кто сумел найти подход к сыну или дочери, объяснив, что не всегда безопасно поздно находиться на улице, могут быть спокойны. Их дети воспримут введение «комендантского часа» более-менее нормально, по крайней мере, серьезных проблем не возникнет. Те же, кто в полной мере переживает переходный возраст, активно защищается от вторжения родителей в личные планы. Такие подростки любое посягательство на свободу воспримут в штыки. В итоге, либо будут делать назло, сбегая из дома на «опасную» прогулку, только бы продемонстрировать свою решимость, либо продолжат конфликтовать с родителями, что отразится на их эмоциональном состоянии. Сами понимаете, подобное тоже не способствует благоразумному поведению. Так что неизвестно, чего в «комендантском часе» больше: беспокойства о подростках и попытки защитить их или вызова молодым украинцам».

Кстати, если закон о «комендантском часе» будет принят, родителей припозднившихся детей будут штрафовать. За первую прогулку вне закона предусматривается наказание в размере 51 грн., в случае «рецидивов» сумма штрафов увеличится. Патрулировать и отлавливать подростков по ночам обязаны будут участковые и сотрудники патрульно-постовой службы. Скорее всего, они тоже весьма рады такой перспективе.

Что касается родителей, то они не против подобных мер, ведь однозначно проще запретить прогулки в неурочное время, сославшись на высшую власть (государственный закон), чем объяснить, почему нельзя. Но это до тех пор, пока разговор не заходит о штрафах: «Да, родители несут ответственность за несовершеннолетних детей, но у них и так статей расходов достаточно, чтобы платить еще и штрафы, – говорит Анна Сокольская, мать четырнадцатилетнего Антона. – Не то чтобы я не доверяю своему сыну, но ведь он элементарно может задержаться в гостях у одноклассника, да и с занятий у репетитора возвращается порой поздно. Мне кажется, в больших городах, где есть проблемы с транспортом, приходить подросткам в десять вечера не всегда удастся. И это совсем не означает, что они бесцельно шатаются по улицам или торчат в ночных клубах».

В то же время, не в восторге от перспектив, нарисованных Всеукраинской общественной организацией «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», и правозащитники. Юрист Василий Подлесный сомневается, что введение «комендантского часа» необходимо, более того – такие действия неправомерны. «Начнем с того, что за каждым гражданином Украины закреплена свобода передвижения, – говорит он. – Независимо от возраста мы имеем равные конституционные права. Кроме того, Конвенцией о правах ребенка закреплено его право на досуг и отдых. То есть дети могут принимать участие в играх и развлечениях, которые соответствуют их возрасту, при условии, что они не наносят вред их физическому или моральному здоровью. Так что скорее уж логично было бы объявить вне закона присутствие подростков, к примеру, в ночных клубах или барах, распитие алкогольных напитков, а не вводить «комендантский час». Но вообще каждому из нас хорошо известно, как несовершеннолетние реагируют на попытки им что-либо запретить – противодействием. Так что лучше поискать иной способ защитить их от опасности, в том числе и негативного влияния улицы».

«Комендантский час» в действии

Как бы там ни было, но эта инициатива для Украины – далеко не новая. Запрет на прогулки молодежи уже действует, к примеру, в Житомирской области. Облсовет ограничил пребывание подростков до 14 лет в развлекательных учреждениях, компьютерных клубах, да и просто на улицах после 22 часов. Поблажка: тем, кому от 14 до 16, взрослые подарили еще один час свободы. Правда, ограничения снимаются в том случае, если молодую поросль сопровождают родители. Подразделения милиции и служба по делам детей и молодежи имеет право привлекать к административной ответственности родителей нарушителей. Представьте себе, если ребенок попадается патрулю повторно, родители могут «попасть» на сумму от 650 до 1300 гривен. Правоохранители утверждают, что благодаря нововведению уровень подростковой преступности в областном центре снизился на треть.

И в Кременчуге поддержали подобную инициативу с целью оградить малолетних от пьянства и разборок. Там подросткам запрещено находиться в недозволенных (общественных) местах после 22.00. Нарушителей доставляют в милицейские отделения. Денис Захарченко, заместитель начальника городского управления внутренних дел, говорит, что за нарушителями обязаны приезжать родители. Если нет – детей отправят в приюты. «Родителей также будут штрафовать на сумму от 17 до 51 грн. Но сначала – предупреждение и беседа о родительских обязанностях, – говорит Захарченко. – И лишь если ситуации повторится, предусмотрена административная ответственность».

С весны 2007 года «комендантский час» действует и в Тернополе. Лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в общественных местах летом до 23.00, зимой – до 22 часов. Это профилактическая мера, цель ее – вырастить законопослушную молодежь, которая не стремится все свободное время проводить в бесцельных посиделках на улице или кафе. «Сейчас «комендантский час» помогает выработать у подростков привычку находить себе другие занятия после 10-11 вечера, – рассказывает Олег Удич, глава пресс-службы Тернопольского горсовета. – Нас поддерживают в этом стремлении и собственники баров, ночных клубов. Говорят, от подростков – одни проблемы. Межведомственная комиссия, в которую входят представители управления образования, управления по вопросам детей и молодежи, правоохранительных органов, периодически совершает рейды для проверки законопослушности и подростков, и собственников увеселительных заведений для молодежи. И мы видим не так много детей в «запрещенное» время. Кстати, не было ни одного случая повторного задержания, может, благодаря тому, что родители поддерживают нашу идею. Хочу обратить внимание на то, что введение ограничений на прогулки молодежи ночью было вызвано не тем, что в городе плохая криминальная ситуация. Нет, мы просто хотим, чтобы подростки находили себе другие занятия, и у них это получается».

Не так давно поднимался вопрос о введении «комендантского часа» и в столице. Опять же, горсовет прикрывался желанием уберечь молодежь от неприятностей. Ну и подумаешь, что принудительно, ведь главное – результат! Впрочем, идею на сессии все равно не поддержали. Несмотря на то, что киевляне, в общем-то, были «за». Согласно опросу, 64% жителей города считают такие меры оправданными.

Мировой опыт

То, что вызывает такие жаркие дискуссии у нас, уже давно приняли во многих странах. В Германии молодые люди до 16 лет не имеют права посещать концерты, ночные клубы, рестораны, и даже просто гулять по улицам после 22 часов. До полуночи могут тусоваться в общественных местах те, кому от 16 до 18. В Великобритании полиция может забрать несовершеннолетних с улицы после 21 часа. В ее праве доставить их или домой, или в участок. Во Франции и Австрии никто из подростков без сопровождения родителей или опекунов не имеет права даже зайти в увеселительное заведение. При условии, правда, что на часах уже 22.00. В Исландии уже более пяти лет действует закон, согласно которому дети до 13 лет не могут появляться на улице после 8 вечера. Для подростков 13-16 лет правила не такие жесткие – им можно быть вне дома до 22.00. Опять же, детей, замеченных ночью без сопровождения взрослых, отвозят в полицейский участок.

Подобные ограничения работают также в Латвии, Азербайджане, США, в Литве рассматривают необходимость установить «комендантский час» для подростков. Недавно в России также вступил в силу закон, запрещающий несовершеннолетним находиться в некоторых общественных местах (там, где реализуется алкогольная продукция, в магазинах с товарами сексуального характера) с 22.00 до 6 утра. Считается, что такая практика действительно снижает уровень преступности среди молодежи.

Но будет ли такая инициатива работать в Украине? Ведь все мы осознаем, кроме принятия закона, необходим эффективный контроль над тем, как он выполняется. Да и подросткам нужна альтернатива – государство должно позаботиться о создании условий для проведения интересного и полезного досуга. Хотя вряд ли кто-то всерьез задумается над последним вопросом. Пока же чиновникам легче идти по пути запретов: лучше строго ограничить, чем объяснять, почему что-то делать нельзя.