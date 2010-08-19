На Сорочинской ярмарке Янукович распрощался с 4000 грн

Президент Виктор Янукович на Сорочинской ярмарке не торговался и потратил 4000 гривен, сообщает Комсомольская правда в Украине. Первой президент купил керамическую статуэтку - дородную женщину в национальном костюме, которая держала в руках два бочонка: перец и соль. Изделие стоило 25 гривен, но помощник Президента заплатил за нее 100, не взяв сдачу. Следующими на очереди были картины из янтаря. Янукович купил картину, на которой изображен ягуар, крадущийся по дереву. Размер картины 40х60, цена - 1300 гривен. Расплачивался снова помощник. Лишь в единственном случае Президент лично полез в карман за деньгами - когда покупал хлеб. «Он деньги из кармана достал и отдал 100 гривен. Сдачи брать не захотел», - улыбаясь, сообщил продавец. Тем временем Виктор Федорович добавил к хлебу еще три килограмма колбасы, которая обошлась, по информации издания, в 700 гривен. Также Президент купил бочонок для солений за 400 грн и вышиванку за 1,5 тыс. грн.