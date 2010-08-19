Средняя взятка в Украине - 24 тыс. грн

С начала года в учебных заведениях Украины разоблачено 184 факта взяточничества. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Валерий Коряк. По его словам, к уголовной ответственности привлечены 74 человека. Среди них 30 руководителей учебных заведений и их заместителей, 40 других служебных лиц и 4 студента – по фактам дачи взяток, информирует УНИАН. Кроме того, по информации Коряка, в системе здравоохранения также зафиксированы 84 преступления этой категории. «В больницах и поликлиниках имеют место факты получения взяток за выдачу больничных листов и справок без фактического проведения медицинского осмотра, а также за лечение, назначение лекарственных средств», - отметил Коряк. Также он сообщил, что в текущем году в сфере земельных отношений разоблачены 1752 преступления экономической направленности, связанные с незаконными операциями с землей. Больше всего таких преступлений разоблачено в Крыму, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Кроме того, Коряк отметил, что в целом задокументировано более 1700 преступлений о взяточничестве. При этом значительно вырос уровень должностных лиц, разоблаченных во взяточничестве, и суммы взяток. В частности, Департаментом Государственной службы по борьбе с экономической преступностью обнаружены 42 взятки с суммой более 100 тыс. грн, 30 таких преступлений – с суммой более 30 тыс. грн и 105 – более 10 тыс. грн. Общая сумма задокументированных взяток составила более 27,7 млн грн, а средняя сумма взяток достигла почти 24 тыс. грн. В целом разоблачены 1123 человек, из которых 181 служебное лицо органов власти и управления и более 220 – контролирующих органов. Также, по словам Коряка, к уголовной ответственности за взяточничество привлечены восемь служащих центральных органов исполнительной власти, четверо должностных лиц областных государственных администраций, 21 чиновник райгосадминистраций, 8 городских председателей и 17 служебных лиц городских и районных советов и т. п.