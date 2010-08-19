В Украине похолодает до +8

19 августа 2010, 13:59

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие дни температура воздуха в основном не превысит +28 градусов. На большей части территории пройдет дождь. При этом во многих областях в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до +8, а местами и до +7 градусов, сообщает Лига. В Киеве и Киевской области в пятницу и субботу ожидаются дожди, местами грозы. Дневная температура воздуха составит 19-24, ночная - 10-15 градусов тепла. В воскресенье ожидается незначительное потепление днем - до 22-27 градусов выше нуля, однако похолодание ночью - до 8-13 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10м/с. В западных областях в пятницу пройдет дождь, в субботу-воскресенье без осадков. Завтра-послезавтра днем воздух прогреется до 18-23, местами до +26, в воскресенье - до 23-28 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет 8-13 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом в западный, 5-10 м/с. На востоке страны завтра-послезавтра ожидается дождь, местами грозы. В пятницу днем воздух прогреется до 24-29, в субботу - до 21-26 градусов тепла. Ночная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла. В воскресенье также пройдет дождь, днем термометр покажет 22-27, ночью - 9-14, местами 7-12 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На юге Украины осадков не предвидится. В пятницу днем воздух прогреется до 24-29, в субботу - до 22-27, в воскресенье - до 24-29 градусов выше нуля. Ночная температура составит 15-20 градусов в пятницу, 13-18 - в субботу, 11-16 - в воскресенье. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В Крыму завтра-послезавтра сухо, в воскресенье преимущественно без осадков. Дневная температура в пятницу составит 26-31, ночная - 16-21 градус тепла. В субботу 22-27 градусов тепла днем и 16-21 градус выше нуля ночью. В воскресенье температура воздуха будет на уровне 24-29 градусов днем и 13-18 градусов тепла ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В центральных регионах без осадков. Завтра днем воздух прогреется до 22-27, ночью термометр покажет 12-17 градусов тепла. В субботу дневная температура составит 19-24, ночная 10-15 градусов выше нуля. В воскресенье - 22-27 градусов днем и 9-14 - ночью. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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