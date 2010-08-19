На фестивале Каzантип 16 раз изымали наркотики

В этом году на фестивале «Каzантип» задокументированы 16 фактов незаконного оборота наркотиков и один случай незаконного обращения с оружием. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью крымского главка милиции. Ежегодно в период фестиваля растет число преступлений, совершаемых в районе Поповки. Этот год не стал исключением: на сегодняшний день в Сакском горотделе милиции зарегистрировано почти 60 заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. Так, в период фестиваля один из иностранных граждан попал в евпаторийскую больницу, не рассчитав с дозой «Экстази». Еще один 25-летний гражданин Франции утонул в море. Зарегистрированы два случая нанесения телесных повреждений и факт повреждения автомашины – кто-то бросил камень в лобовое стекло авто. Очень много фактов утери документов, кошельков и мобильных телефонов гостями фестиваля. Кроме того, в милицию обращаются родственники отправившихся на фестиваль. Так, 12 августа в дежурную часть Сакского горотдела по факсу поступило заявление от русскоязычного гражданина Германии. Иностранец сообщал, что его 22-летний сын с момента открытия фестиваля не выходит на связь. В другом случае 19-летний житель Черкасской области обратился в милицию, поскольку несколько дней не мог связаться с родителями, выехавшими в «Республику Z». Место нахождения указанных граждан установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, информирует Фокус.